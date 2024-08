Smart Save ajuda a guardar dinheiro automaticamente

A Start Growth se apresenta como uma marca que "apoia fundadores visionários na jornada para o próximo nível". Faz isso por meio de expertise, capital e experiência. E anuncia sua nova investida: a fintech Smart Save. A startup oferece uma solução para quem deseja economizar e investir dinheiro automaticamente, de acordo com seus gastos diários, como um cofrinho digital.

A Smart Save é uma gestora de recursos independente que permite aos usuários economizar automaticamente com base nos gastos no cartão de crédito ou débito. Funciona assim: a cada compra, um valor adicional é guardado como investimento. Com arredondamento de troco, por exemplo.

De acordo com Marilucia Pertile, mentora de startups e cofundadora da Start Growth, a Smart Save conta com mais de mil pessoas na fila de espera para o aplicativo, um fundo de mais de R$ 1 milhão investido e mais de 20 bancos integrados ao seu processo.