Eduvem é selecionada para o Cubo Itaú

A startup cearense Eduvem conquista mais uma vitória: agora faz parte do Cubo Itaú

A startup cearense Eduvem subiu mais um degrau de desenvolvimento. Acaba de ser aprovada como integrante do Cubo Itaú - reconhecidamente um dos hubs de inovação com mais importância na América Latina.

A empresa, que atua na construção de Universidades Corporativas e inovação em aprendizagem digital, se destacou em 2023, durante o programa Delta V da Casa Azul Ventures em parceria com o BNB, em função do crescimento notável em faturamento e resultados gerais o que a levou ao primeiro lugar no módulo “Tração”. Recentemente passou a integrar o Programa Hyper Jump também da Casa Azul.

“Como uma empresa nordestina, estamos ganhando holofotes nacionais, mesmo já tendo iniciado a nossa internacionalização. Temos rompido barreiras e mostrado ao mercado brasileiro que existe inovação e tecnologia de ponta no nordeste. Acredito que podemos ser uma inspiração para a academia e para o ecossistema de inovação local”, comemora Vladimir Nunan, CEO da Eduvem.