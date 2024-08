Serpro anuncia R$ 700 mi em nuvem do Plano Nacional de IA

O Serpro anuncia investimento de R$ 710 milhões em uma rede "soberana" que dialoga com o Plano Nacional de Inteligência Artificial. A Nuvem de Governo do Serpro foi lançada em novembro de 2023 e prevê para 2024 aumento de capacidade, com a implantação de mais recursos computacionais e novas tecnologias, como soluções de IA, que serão incorporadas para serem treinadas dentro da cultura e linguagem brasileiras.

“Em novembro deste ano, o Serpro vai praticamente dobrar a capacidade de infraestrutura, de armazenamento de dados, e com uma perspectiva muito importante de uso de inteligência artificial. A empresa terá a possibilidade de, junto com o governo federal e com a sociedade, lidar com as questões éticas e culturais da programação da IA, que são indispensáveis para a nossa soberania”, declara o presidente do Serpro, Alexandre Amorim.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com esse modelo, os dados tratados em ambiente de nuvem devem ser armazenados em data centers localizados 100% em território brasileiro.