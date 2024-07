Sudene e IBGE viabilizam centro de dados sobre o Nordeste

Um acordo de cooperação técnica firmado entre a Sudene e o IBGE permitiu o lançamento da Casa Brasil Nordeste, uma plataforma em versão digital e física com informações sobre economia, sociedade e meio ambiente.

Em princípio será lançado em versão digital, compreendendo informações sobre nove macro áreas do IBGE. A curadoria de conteúdo ficará a cargo de uma equipe multidisciplinar formada por especialistas de ambas as instituições, compreendendo geógrafos, estatísticos, economistas e arquitetos da informação. O público poderá acessar mapas, pesquisas e indicadores socioeconômicos aplicados ao território da área de atuação da Sudene. Será possível ainda produzir e baixar relatórios com estas informações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine