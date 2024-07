Eduvem entra para o Hyperjump da Casa Azul

Eduvem, startup com R$ 4 milhões de faturamento previsto para 2024, entra para o Hyperjump da Casa Azul

A Eduvem, uma startup com base no Ceará e reconhecida internacionalmente por sua plataforma líder na construção de Universidades Corporativas e inovação em aprendizagem digital, passa a fazer parte do Programa Hyperjump da Casa Azul Ventures.

O HyperJump da Casa Azul Ventures é um programa de aceleração voltado para startups que já apresentam bons números e estão em uma fase de tração sólida. Criada há apenas três anos, a Eduvem já conta com uma equipe de 20 pessoas espalhadas por todo o mundo e escritórios no Brasil e em Portugal.

A assinatura deste contrato fortalece a parceria entre Eduvem e Casa Azul, estabelecida desde o programa de aceleração Delta-V, em 2023, que foi executado pela Casa Azul Ventures. Estar no HyperJump significa ter suporte para aprimorar governança e gestão e melhorar sua visibilidade junto a investidores e mercado.