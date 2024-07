Instituto Atlântico anuncia R$ 4,5 milhões para capacitar jovens 

O anúncio foi realizado pelo Governador Elmano de Freitas durante a aula inaugural do Programa "Residência em TIC 20/Capacita Brasil/C-Jovem"

O Instituto Atlântico receberá verba de cerca de R$ 4,5 milhões de reais para qualificação de jovens para o mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação. O investimento vem do Programa “Residência em TIC 20/Capacita Brasil/C-Jovem”, que pretende qualificar 7.400 alunos.

O Atlântico ficará responsável pela condução da Trilha de Full Stack, que contará com 1.200 alunos, divididos em 600 por etapa. A iniciativa está inserida na Avanti, Unidade Educacional do Atlântico, e integra o portfólio da área de educação do Instituto.

Na Trilha de Full Stack, será utilizado o mesmo corpo docente e estrutura já empregados nas capacitações da Avanti. O projeto contará oferecerá ainda a Trilha de Ciência de Dados Stack, e cursos em Infraestrutura de Redes 5G, Programação iOS e Computação em Nuvem, ministrados por outros parceiros do “Residência em TIC 20/Capacita Brasil/C-Jovem”.