Rede ICT Nordeste próxima do lançamento

A Sudene atualiza os passos dados em direção à criação da Rede ICT Nordeste, iniciativa em parceira com o Consórcio Nordeste de Governadores e as instituições de ciência, tecnologia e inovação da região. Essa semana definiram um plano de trabalho a fim de, entre outras coisas, promover pesquisas em prol da Nova Indústria Brasil (NIB) e às cadeias produtivas da região.

São eixos da nova política industrial brasileira as cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética; o complexo da saúde (CEIS) resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS; infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para a integração produtiva e o bem-estar nas cidades. Também fazem parte a transformação digital da indústria para ampliar a produtividade e a bioeconomia, descarbonização; transição energéticas para garantir os recursos para as gerações futuras; e tecnologias de interesse para a soberania e a defesa nacionais.

A grande expectativa dessa união é a elaboração de uma agenda de pesquisas a partir das necessidades da região baseada na inovação.