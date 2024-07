A cearense FonNet Networks comemora 15 anos de atuação e anuncia ampliação do seu portfólio. Investimentos em transceivers mais potentes, passivos ópticos, DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) e PON (Passive Optical Network) são algumas das novidades do novo momento da empresa.

Foi fundada em 2009 como subsidiária da Surplus Switching no Brasil, e em 2013 foi adquirida pela Precision OT, alcançando em cerca de um ano a marca de US$ 1 milhão em vendas vitalícias.

Marcio Cachapuz, Diretor de Desenvolvimento de Mercado da FonNet, avalia o mercado atual e enxerga um futuro promissor para o setor. "O mercado de telecomunicações no Brasil está em um dos melhores momentos de sua história, com uma expansão significativa das redes e um aumento substancial na demanda por soluções de alta tecnologia. Com isso, estamos ampliando o nosso portfólio para oferecer ao mercado brasileiro produtos que atendam a todas as necessidades do setor”, afirma.