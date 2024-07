Tendências de gamificação na capacitação corporativa

Leonardo Oliani, fundador da Astéria, empresa especialista em desenvolvimento de sistemas, a gamificação evolui continuamente para atender às necessidades variadas dos participantes em processos de aprendizado modernos. Oliani destacou cinco novas tendências de gamificação no treinamento corporativo, explicando como essas inovações estão moldando o futuro do aprendizado nas empresas.

A mesma pesquisa revela que 89% dos funcionários acreditam que seriam mais produtivos se o trabalho fosse mais parecido com um jogo e 88% dos entrevistados dizem que a gamificação os torna mais felizes no trabalho.

Ao integrar dados acionáveis em tempo real, as empresas podem monitorar o progresso dos funcionários em todas as etapas do treinamento. Isso possibilita ajustes imediatos para otimizar os processos nas plataformas gamificadas.

Popular entre colaboradores millennials e geração Z



A gamificação está ganhando popularidade significativa entre os millennials e a geração Z no ambiente corporativo devido à sua natureza interativa e engajadora. Essas gerações, que cresceram imersas em tecnologia e jogos digitais, valorizam experiências de aprendizado e trabalho que são dinâmicas, desafiadoras e recompensadoras.

Sistemas cada vez mais personalizados



Novos formatos de personalização na gamificação para treinamento corporativo estão surgindo para adaptar as experiências de aprendizado às necessidades individuais dos colaboradores. Antigamente, a gamificação oferecia desafios e recompensas padronizados para todos. No entanto, avanços recentes permitem sistemas mais flexíveis, personalizando jornadas de aprendizado com base nas habilidades e conhecimentos prévios, oferecendo feedbacks instantâneos e ajustando dinamicamente o nível de dificuldade conforme o desempenho do colaborador.

Gamificação e a inteligência artificial