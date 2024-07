Parceria leva fibra ótica para escolas em Paraipaba

A parceria do Grupo Alloha Fibra com o Instituto Escola Conectada comemora mais 1.200 mil alunos, de 4 escolas públicas de Paraipaba, no Ceará, com acesso à internet 100% por fibra óptica.

O Instituto tem como objetivo de fornecer acesso à internet de alta velocidade para estudantes de escolas públicas em diferentes regiões do País. Portanto atenua o dado exposto no “Panorama da qualidade da Internet nas escolas públicas brasileiras”, que mostrou que apenas 11% dos colégios com ensino fundamental e ensino médio atingem a meta da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas de prover pelo menos 1 Mbps por aluno.

Durante o lançamento da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas do governo, o ministro da Educação, Camilo Santana, também apresentou dados de levantamento feito para identificar o estado atual da conectividade nas escolas públicas de todo o Brasil.