Super laboratórios analisam 9 milhões de exames por mês

A Hapvida NotreDame Intermédica tem dois Núcleos Técnicos Operacionais (NTOs), que chama de "super laboratórios" equipados com os "mais modernos equipamentos do mercado". Juntas, as unidades laboratoriais processam cerca de nove milhões de exames da rede ao mês, incluindo as análises de urgência feitas dentro dos hospitais.



Segundo o biomédico Julio Pessotti, diretor de laboratório da Hapvida NDI, 1,5 milhão de exames são de urgência, o que representa quase 25% da demanda total. “Os laboratórios são uma linha de produção tecnológica. Hoje, no mercado brasileiro de diagnóstico, a Hapvida NDI é o maior player em capilaridade e em número de unidades pelo país. Conquistamos a certificação PALC nos dois últimos anos, que é o principal selo em Programas de Acreditação de Laboratórios Clínicos no Brasil”, afirma. A certificação é ligada à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um "super laboratório" está em Recife, o outro em São Paulo. Os dois NTOs têm parcerias com a Roche e a Siemens. E tecnologia, neste caso, envolve outras áreas como logística, por exemplo, que demanda o uso de aeronaves em voos comerciais, e sistemas informatizados. “O trabalho humano está mais concentrado na operação da máquina e nos alertas emitidos pelo equipamento. Trabalhamos com o apoio da tecnologia de dados, com algoritmo de liberação, que já conhece o histórico de saúde dos pacientes. Temos na produção 96% dos exames liberados pelo algoritmo”, revela.