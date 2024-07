Instituto Atlântico fazendo ciência

O Instituto Atlântico comemora a marca nada fácil de nove artigos aprovados em eventos e periódicos científicos de tecnologia e inovação no Brasil e em outros países. Os trabalhos, resultantes de pesquisas e provas de conceitos, foram aceitos em eventos como o 29º IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), na França; a ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering (FSE), que este ano acontecerá em Porto de Galinhas; o Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC 2024); o WASHES 2024; e o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC).

Além disso, o artigo Harnessing idle edge resources for execution of cloud services: a comprehensive review (Aproveitando recursos de borda ociosos para execução de serviços em nuvem: uma revisão abrangente), de autoria de Alex Trajano, foi publicado na revista internacional Transactions on Emerging Telecommunications Technologies (ETT).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alex Monteiro, coordenador de Inovação do Instituto Atlântico, celebra as conquistas. "As aprovações destacam a qualidade das pesquisas e a importância das soluções propostas pelo nosso time. Elas reforçam nossa reputação como uma instituição de excelência em ciência e tecnologia, elevam o prestígio do Ceará no cenário nacional e internacional e contribuem para o avanço da ciência e tecnologia, alinhando-se com os objetivos de desenvolvimento e inovação essenciais para nossa economia."