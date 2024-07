ClicAÍ: ecossistema, ágora e oportunidades

O Consórcio de Líderes Inovadores do Ceará (CLIC) com uma provocação que se diz “Avançando na Internacionalização” (AI), dá origem ao ClicAÍ, cuja missão é o fortalecimento do tal do ecossistema, porém menos subjetivo porque quer buscar fundamento na materialização de uma plataforma clara, táctil, dentro da qual atores e atrizes se encontrem e resulte em projetos, negócios, produtos e soluções.

O ClicAÍ surge “com o suporte do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Softex, com a parceria já assegurada com fundos internacionais de investimentos, além de um escritório de negociação nos EUA e Canadá”, diz a comunicação oficial que também aborda a intenção de conectar ilhas de produtividade existentes. Convém registrar que uma das ações tem a ver com as “demandas de inovação em empresas, principalmente as beneficiárias da Lei de Informática”. Essa é uma vertente, talvez, mais importante. Não diminuindo outras ações, como a de uma ágora eletrônica por meio da qual a TI do Ceará se veja e se perceba nas suas fortalezas e fragilidades, mas sendo capaz de munir as empresas de soluções, o natural resultado é que o capital produtivo alimentará novas encomendas já contempladas por um ciclo maduro de financiamento, e componham um cenário sustentável de formação de pessoas. Ecossistema se apoia nisso, na sustentabilidade, lembremos.

Uma fórmula consagrada no mundo que avançou e só pusemos em prática há pouco anos, coloca para funcionar uma relação benéfica entre empresa e universidades, em que a P&D é financiada pela indústria que sabe gerar dinheiro para demandar P&D.