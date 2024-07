5 aplicativos incríveis para ter no celular

Vale para Android, vale para iOS. Veja 5 ferramentas que oferecem funcionalidades inovadoras e práticas para o dia a dia segundo Letícia Bufarag, que é Marketing da Leapfone - startup que trabalha o conceito de Phone as a Service:

Replika



Utilizando algoritmos de IA, este aplicativo cria um chatbot personalizado que aprende com suas interações e se torna cada vez mais parecido com você ao longo do tempo. Ele é capaz de lembrar de todas as conversas que o usuário teve com ele, oferecendo um nível extra de simulação. Em contraste, o ChatGPT geralmente não se recorda da maioria dos diálogos após uma hora do término. Como acontece com todas as inteligências artificiais, quanto mais você interage com a sua “réplica”, mas ela se aprimora. Além disso, é possível realizar videochamadas com seu avatar e até mesmo explorar o mundo junto dele com óculos de realidade virtual.