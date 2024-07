Artigo: A pauta é creator economy

Por essa razão, é essencial entender o cenário de cada país para conseguir enxergar onde está o problema. De acordo com uma pesquisa feita pela Brunch com a YOUPIX, o padrão de ganho mensal de um criador de conteúdo é entre R$2.000 e R$5.000, e apesar de ser mais que um salário mínimo em nosso país, está longe de ser uma fonte de receita capaz de transformá-lo em empresa e consequentemente gerar empregos.

Quase metade dos creators que responderam a pesquisa que citei acima (47%), ainda estão formalizados como MEI, cujo teto anual de faturamento é de R$81.000. Inclusive, é perceptível que vários criadores de conteúdo, quando começam a trabalhar nesse meio, e precisam se enquadrar como MEIs, não tem noção de como funciona todo o processo de pagamento e muito menos sabem como emitir uma nota fiscal ou se deve haver contrato na relação de prestação de serviços, o que já demonstra a diferença de instrução entre os profissionais de países distintos.

É gritante a diferença de realidade dos creators que estão na VidCon para a maior parte dos creators no Brasil. As pessoas estão discutindo tópicos como M&A, compra e venda de empresas, fundos de investimento, propriedade intelectual (IP), investimento em conteúdo, formatos e programas, visando o retorno futuro e o quanto a marca valerá em alguns anos. No entanto, essas conversas estão bem longe de serem o foco no nosso país.

E a responsabilidade disso não é apenas do indivíduo creator, mas em como ampliamos a discussão de creator economy realmente ser vista como economia que impacta PIB, e isso precisa estar sendo discutido no congresso e nas pautas públicas. Além desse ponto, o ensino brasileiro, seja público ou privado, também deve começar a enxergar a classe como real uma profissão, trazendo acesso à educação empreendedora de modo continuado. Existem muitos criadores de conteúdo que querem se instruir, mas muitas vezes não fazem ideia por onde começar.