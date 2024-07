Microsoft abre inscrições para o Azure Infra Girls

A Microsoft está com inscrições abertas para o programa de mentoria Azure Infra Girls até o dia 14 de julho. A iniciativa é voltada para a capacitação nos fundamentos do Microsoft Azure, plataforma de nuvem da companhia, e na administração dos serviços na nuvem. Mulheres cisgênero e transgênero, com no mínimo 18 anos, ensino médio completo e interesse em atuar no setor de tecnologia podem se inscrever e participar do curso, totalmente gratuito.



O Azure Infra Girls é liderado pelo comitê Women at Microsoft, que promove a equidade de gênero dentro da organização. Nesta primeira edição, o programa oferecerá 32 aulas ao vivo, abrangendo conceitos, benefícios, arquitetura e serviços do Azure, gerenciamento e governança do Azure, entre outros princípios fundamentais para extrair o que há de melhor na nuvem e suas possibilidades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao todo, são 3 mil vagas disponíveis para essa etapa e as aulas acontecerão entre os dias 15 de julho e 14 de agosto. Inscrições AQUI