Geração Tech quer capacitar 700 jovens em TI

Para a Adece, essa iniciativa é um reflexo do compromisso do Governo do Estado em investir na capacitação da juventude cearense.

Idealizado pelo Governo do Ceará, por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará), as inscrições são gratuitas. O full stack implica em conhecer desde a interface até estruturas internas ou bancos de dados, ensinando HTML5, CSS3, Javascript, React, entre outras.

O Projeto Geração Tech quer capacitar 700 jovens de 18 a 29 anos em desenvolvimento Web Full Stack, de forma totalmente gratuita. O programa oferece vagas divididas da seguinte forma: 250 em formato presencial e 450 na modalidade online para residentes do interior do estado.

"O Geração Tech desempenha também um papel de destaque no fortalecimento da área de tecnologia no Ceará, pois reconhecemos a importância estratégica do programa para o crescimento promissor do nosso Estado. Sob a liderança do governador Elmano de Freitas, estamos trabalhando para unir forças e abraçar a ideia no presente para colhermos os frutos no futuro", afirma o presidente, Danilo Serpa.

De acordo com a superintendente do IEL Ceará, Dana Nunes, há um déficit de talentos no mercado na área de tecnologia e os jovens têm um grande potencial a ser desenvolvido.

“O IEL Ceará tem um olhar sempre muito atento às pessoas, especialmente aos jovens, e por isso estamos inovando constantemente em busca de soluções para as necessidades das empresas e novas oportunidades para as carreiras. Com esse programa, iremos preparar os jovens com as competências e habilidades necessárias ao futuro, que já é hoje, e esperamos que as portas do mercado se abram para eles. Estamos diante de uma oportunidade única de impulsionar os talentos locais para ver o Ceará dar um grande salto tecnológico”, afirma.