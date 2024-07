Inteligência Artificial aplicada à vendas de imóveis 

A especialista em mercado imobiliário, Michelle Holanda, fará palestra no evento "Como Usar Inteligência Artificial para Alavancar Suas Vendas", às 9h, no cinema do Shopping Eusébio, promovido pela Construtora Dubê. O público alvo é corretores de imóveis de alto padrão e será nesta quarta, dia 03 de julho.

Michelle ensinará como potencializar o posicionamento no mercado de alto padrão, utilizar a tecnologia e a inteligência artificial para aumentar comissões e fechar negócios de alto valor. Serão apresentadas oportunidades de empreendimentos e as últimas tendências do setor.

Serviço: