Hapvida NotreDame Intermédica seleciona startups

3 - otimização de performance da farmácia hospitalar.

As inscrições para o programa vão até o dia 12 de julho e podem ser feitas AQUI . “É importante que se candidatem startups com um certo nível de maturidade tecnológica e de negócio, com produtos minimamente validados, já que existe possibilidade de contratação a partir de resultados positivos e compatibilidade mútua”, destaca Ana Carolina Cândido, head de Inovação Aberta da Hapvida NDI.

A primeira edição do programa foi realizada em 2020 e reuniu 90 inscritos. Em 2023, foram 114 inscrições. Nas duas, foram postos cinco desafios. Desta vez, a curadoria dos três temas foi feita a partir de meses de levantamento com as vice-presidências da companhia. As escolhas vieram dos setores de Operações, Logística e Jurídico.