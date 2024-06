NINNA Hub e o protagonismo das startups do Nordeste

Nessa sexta-feira, 28, o NINNA Hub sedia o 3º Evento de Integração do Acelera HUB, programa de aceleração realizado pelo Hub Salvador em parceria com a Darwin Startups e Banco do Nordeste. A iniciativa tem o objetivo de fomentar a inovação para startups do Nordeste, e dos municípios do norte do Espírito Santo e do norte de Minas Gerais.

Durante os eventos de integração, os participantes do programa de aceleração têm a oportunidade de fortalecer a conexão entre as startups, stakeholders e players do ecossistema através de conteúdo, rodas de conversa e momentos de networking.

“O Acelera Hub é um programa que fortalece a economia regional e fomenta a inovação. Como um espaço que potencializa o celeiro de boas ideias e oportunidades de negócios no Nordeste, nós, do NINNA Hub, ficamos entusiasmados em apoiar este encontro de conexões”, destaca Gabriella Purcaru, head de inovação corporativa e operações do NINNA Hub. Além do Ceará, outros dois encontros aconteceram em Salvador e Recife, respectivamente.