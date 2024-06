Mega Imóveis apresenta plataforma para facilitar locação

De acordo com pesquisa do TIC Domicílios de 2023, houve um aumento de 84% no número de pessoas com algum tipo de presença online. Atenta ao contexto e ao aumento da demanda por soluções on-line também no mercado imobiliário, a Mega Imóveis, empresa de locação de imóveis no Ceará, declara investimento de R$ 150 mil no desenvolvimento e implantação de uma nova plataforma, a Mega Digital, disponível para acesso neste endereço (megaimoveis.com)

A Mega quer agilizar o processo de locação, eliminando etapas consideradas burocráticas no modelo convencional. Entre as novidades, há várias formas de garantia, incluindo a possibilidade de utilizar cartão de crédito ou contratar seguro fiança, o que elimina a necessidade de fiador ou caução.

“A Mega tem uma história de credibilidade construída ao longo de 33 anos com as lojas físicas. Elas continuam, inclusive, mais confortáveis do que nunca, mas a demanda on-line aumentou, justificando o desenvolvimento da plataforma. Ela responde ao nosso compromisso com a inovação e o atendimento ao cliente, respeitando suas preferências”, afirma Tarcísio Porto, Diretor da Mega Imóveis.