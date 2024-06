Cientistas se manifestam sobre novo momento da segurança pública

A “Terra da Luz” pode, mais uma vez, ser exemplo para o Brasil na empreitada de enfrentamento à insegurança. O momento exige esforços não apenas governamentais (nos âmbitos federal, estadual e municipal), mas também de todos nós cidadãos e, desta forma, a academia, aqui representada, presta total apoio ao governador Elmano de Freitas neste enfrentamento, e nos solidarizamos com todas as famílias enlutadas e as vítimas de qualquer forma de violência.

O Ceará foi cognominado “Terra da Luz” por José do Patrocínio para se referir ao estado devido à sua “iluminadora” liderança e ao exemplo a ser seguido na luta abolicionista no Império brasileiro. A luz que traz a liberdade tem de ser acompanhada por políticas públicas de educação, moradia, saúde, segurança, dentre outras.

A comunidade acadêmica do Ceará tem desempenhado um papel crucial na análise e na proposição de soluções para a crise da segurança pública. Cientistas das mais variadas áreas do conhecimento têm produzido estudos que elucidam as dinâmicas da violência e a forma como elas têm se inserido nas questões sociais e econômicas que alimentam a criminalidade. Por meio de suas diversas ações, apresentadas e debatidas em seminários, congressos e eventos científicos públicos, a academia tem contribuído para uma compreensão mais profunda dos problemas e apontado propostas de políticas públicas mais eficazes com ações de curto, médio e longo prazos.



Além disso, parcerias entre a academia e organizações da sociedade civil têm sido fundamentais para o desenvolvimento de projetos comunitários e de prevenção à violência, demonstrando o potencial transformador da educação em todas as suas áreas transversais.



A temática segurança pública suscita muitas opiniões e traz à tona o maior valor do ser humano, que é a vida. Todas as instituições aqui representadas não se furtarão ao seu papel de contribuir com o Governo do Ceará, mais especificamente com a governança republicana do Estado. Estamos presentes e preparados para pensar estratégias de enfrentamento da realidade vivenciada.



Os signatários deste documento reiteram a sua disposição para conjuntamente com o governo enfrentar os desafios relacionados à segurança pública e seus múltiplos reflexos em nosso estado, somando esforços com as demais instituições da sociedade civil."