Artigo: Olimpíadas de Paris: a relação entre mídia e dados

Temos como um bom exemplo desse cenário o anúncio da NBCUniversal's sobre seu formato de anúncio Virtual Concessions, que funciona da seguinte maneira: enquanto os espectadores se acomodam para assistir aos maiores atletas do mundo, eles terão a possibilidade de pedir lanches, bebidas e mercadorias de maneira muito prática, sem sair do conforto de seus sofás.

As Olimpíadas de Paris começarão em 26 de julho e, conforme o evento mundial de esportes se aproxima, as soluções de mídia e comércio se preparam para elevar seus serviços a um nível mais alto. A expectativa é de que os espectadores se inspirem pelos acontecimentos das Olimpíadas e, com isso, acabem fazendo compras diretamente ligadas à ela. Observando essa tendência, percebemos que a colaboração de dados centrada na privacidade não é apenas um facilitador, mas também a base de uma revolução no mercado.

Por exemplo, através da combinação segura e anonimizada de dados dos espectadores, é possível oferecer um “Pacote de linha de chegada” com bebidas energéticas e equipamentos de corrida para aqueles que gostam de acompanhar os eventos de atletismo. Esse grau de personalização é alcançado ao aproveitar dados de vários pontos de contato de maneira responsável e usá-los para criar uma experiência que parece feita sob medida, mas que ainda respeita a privacidade do consumidor - um ponto crucial de confiança no mercado atual.



O Hat Trick de canais: criando uma experiência Omnichannel

Pensando na natureza multiplataforma dos anúncios de TV durante eventos esportivos, o lançamento de ferramentas como a Virtual Concessions da NBCU é apenas um vislumbre do potencial em jogo nesse mercado. As plataformas de colaboração de dados devem funcionar de forma otimizada em todos os tipos de dispositivos — de smart TVs a smartphones, garantindo que as experiências dos espectadores sejam tão contínuas quanto privadas e personalizadas.

No caso das Olimpíadas de Paris, esse mecanismo pode captar alguém torcendo para o time do seu país via transmissão por satélite, enviando notificações para o celular desse torcedor quando seu atleta favorito estiver prestes a competir, com a oportunidade de comprar mercadorias online. Por trás disso tudo, as plataformas de colaboração de dados estão orquestrando tudo para criar um mosaico de interações individualizadas, porém seguras.

A sinergia necessária para trazer essas experiências personalizadas aos espectadores das Olimpíadas de Paris 2024 é baseada na utilização de Privacy Enhancing Technologies (PETs) como data clean rooms e privacidade diferencial. Quando anunciantes, empresas de TV conectada (CTV) e varejistas se unem, eles criam ambientes seguros e controlados onde os dados primários de cada parte podem ser correspondidos e analisados sem acesso direto aos próprios conjuntos de dados. Por exemplo, um anunciante pode identificar características associadas aos fãs de esportes, enquanto a empresa de CTV entende as preferências de visualização, e os varejistas possuem históricos detalhados de transações.

Em vez de mesclar conjuntos de dados ou expor dados sensíveis dos consumidores, eles utilizam técnicas criptográficas como PSI, que permitem a computação em dados criptografados, permitindo deduzir perfis de usuários que são úteis para segmentação e desprovidos de informações pessoalmente identificáveis. Esses perfis anonimizados podem então ser usados para personalizar ofertas como o “Pacote de Fã de Ginástica”, sem comprometer a privacidade individual e garantindo conformidade com as regulamentações de privacidade.