APP do Assaí aprimora experiência de uso

O aplicativo Meu Assaí ganhou novas atualizações para aprimorar a sua experiência de uso. Reivindica o posto de primeiro APP de relacionamento do setor de atacarejo e o 5º mais baixado em 2023 na categoria e-commerce. E anuncia novo layout, com uma proposta mais limpa e intuitiva de usabilidade.



Na nova versão, promete mais facilidade para encontrar descontos, o jornal de ofertas vigentes no período de acordo com a geolocalização (direcionando à loja do Assaí mais próxima de onde o(a) cliente estiver no momento de utilização do app); feed de conteúdo (onde encontrarão novidades e informações sobre a marca); descontos exclusivos (produtos selecionados em parceria com a indústria que apenas aquele cliente consegue comprar com um desconto ainda mais vantajoso), carteira digital (em que o cliente poderá visualizar o seu saldo digital e/ou acumulado de cartões-presente, além de acessar o “economizômetro”, ferramenta que calcula todo o valor economizado ao comprar utilizando o app) e o Cartão Passaí (onde é possível solicitar online um cartão de crédito).