EmbarcaTech quer avançar na capacitação para Sistemas Embarcados

Trata-se do EmbarcaTech, que não é mais um programa de capacitação profissional técnica. Neste caso essa qualificação é direcionada a quem tem nível superior em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e áreas correlatas. Tem um foco: Sistemas Embarcados.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e inovação, junto com alguns Institutos Federais, começa a divulgar uma iniciativa de qualificação necessária para a atual realidade de hiperconectividade - o que chamo sempre nessa coluna a nos comentários na CBN de novo mundo digital.

O programa, composto por duas fases, conta com uma capacitação inicial, online, com 3 meses de duração e certificação e, posteriormente, uma Residência Tecnológica, destinada aos alunos aprovados na primeira fase, em formato híbrido, com duração de 12 meses e oferta de bolsa de estudos.

Mas o que são sistemas embarcados? Geladeiras, televisores, carros autônomos, robôs têm sistemas embarcados e consequentemente oferecem recursos de automação, a exemplo de agendamento, conexão com comércio e outros. Isso já é realidade, mas imagine um mundo que caminha para uma latência imperceptível com o aprimoramento das redes 5G (ou 6G ou 7G, enfim), processadores mais rápidos e IA te informando que há ações a serem tomadas e atitudes pendentes da sua autorização. É o famoso IoT, ou internet das coisas, onde chips miniaturizados, conectam à rede absolutamente qualquer coisa.

Diz a sua geladeira: que tal consumir aquela fruta que já está há tanto tempo na prateleira? Ou, percebeu que o leite que você comprou dessa vez foi o desnatado? Na área da saúde, o smartwatch pode antecipar uma variação de pressão, acionar seu médico e chamar o o Uber. O desafio não é mais fazer isso acontecer, mas sim ter preço capaz de popularizar o serviço e ter gente capacitada para dar conta da demanda.