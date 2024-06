Hapvida NDI e o uso de analytics na gestão da saúde

A Hapvida Notre Dame Intermédica anuncia o uso de analytics para otimização da sua operação. Vale-se de um sistema integrado, no qual as informações estejam acessíveis para a rede verticalizada. "Por isso, estruturamos um ambiente que suportasse o processo de tomada de decisão baseada em dados, de forma segura e escalável”, explica Ivan Pereira, gerente executivo de Insights e Inovação da Hapvida NDI.



O projeto é tocado em parceria com a Planner Sistemas, especializada em business Intelligence e planejamento. O ponto inicial foi o diagnóstico do ambiente de analytics em Qlik, uma das principais ferramentas de análises de dados do mercado e importante ferramenta da companhia, trabalho que depois foi expandido para um projeto de engenharia de dados e analytics que englobou todo o grupo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O diretor executivo da Planner Sistemas, Luciano Dozól, lembra que cada desafio superado era motivo de comemoração, dados os desafios comuns que aparecem por trás de toda integração de sistemas. Segundo ele, inicialmente foi realizada a implementação em tempo recorde – cerca de 50% do tempo normal –, de uma estrutura de extração, tratamento e carga de dados (ETL, na sigla em inglês) corporativa, a qual gerou um protótipo de data warehouse. "Nessa iniciativa, foi possível mapear as principais origens e regras de negócio. Com a definição posterior da arquitetura data lake house e das tecnologias aplicadas pela Hapvida NDI, foi possível implementar uma solução definitiva”, explica. A tecnologia implementada permite a replicação de dados em near real time, a exemplo dos dados de atendimento.