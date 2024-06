Fábrica de Programadores 2024, inscrições abertas

Um novo ciclo de qualificação já começou. É a versão 2024 do Fábrica de Programadores – Aprendendo a Programar com Games -, um projeto da Fundação Demócrito Rocha que ensina lógica de programação para 2 mil jovens interessados em dar os primeiros passos em direção à carreira de desenvolvedor de sistemas.

As inscrições já estão abertas e fecham quando esgotarem as vagas. Fique atento porque em 2023 todas as vagas esgotaram em 7 dias. O curso é 100% digital e gratuito, com a tutoria de alto nível da Universidade Federal do Ceará. Além da lógica de programação, alunos e alunas verão conceitos básicos de linguagem orientada a objeto e outros temas necessários para ensinar como criar seu próprio jogo.

Para participar, clique AQUI