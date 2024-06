Mob agora é Giga+ Fibra 

A Mob passa agora a se chamar Giga+ Fibra, marca voltada ao consumidor final em todo o País, com o obejtivo de "unir marcas que foram adquiridas pela Alloha sob uma única identidade" e "reforçar seu posicionamento". A empresa declara presença em mais de 860 cidades do País, sendo líder em quase 100 delas, interligando mais de 1.6 milhão de brasileiros por mais de 149 mil quilômetros de rede de fibra óptica. Representando 73% do negócio no Grupo Alloha Fibra, a Giga+ Fibra visa um aumento de 13% neste ano.



A Companhia foi pioneira em fornecer internet ultrarrápida em mercados menores e uma das primeiras empresas de telecom a oferecer planos de até 1 gigabyte de velocidade em cidades com menos de 10 mil habitantes. A Giga+ Fibra tem uma variedade de serviços, incluindo Banda Larga Fibra Residencial, TV por Assinatura, Telefonia Fixa, e Serviços Digitais, proporcionando acesso a recursos exclusivos.