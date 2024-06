Ciência e tecnologia: Ceará visita a China

Sandra Monteiro, Secretária Estadual da Ciência e Tecnologia, viaja nesta sexta-feira (14) para participação de missão na China. A visita faz parte da “Missão Brasil-China 2024” do Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação (Consecti), instituição da qual Sandra Monteiro atua como diretora Regional/Nordeste.



A atividade, custeada pelo governo chinês, é organizada pelo Ministério do Comércio da República Popular da China. Intitulado de "Workshop Empreendedorismo Jovem do Brasil", o evento faz parte do projeto de assistência externa da China, que visa promover o intercâmbio e a cooperação entre o país asiático e as nações em desenvolvimento.

Na pauta: cooperação em inovação com empresários chineses, buscando expandir as oportunidades de parceria econômica, comercial e profissional.