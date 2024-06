Estratégias de marketing jurídico para um setor muito competitivo

Conteúdo relevante, informações importantes e presença na rede, são pontos-chave para o marketing de profissões com alta competitividade.

Apesar das restrições do Código de Ética da OAB, o ambiente digital é um espaço de oportunidades para os profissionais do direito. “Elaborar um site atraente e otimizado, produzir conteúdo relevante com qualidade, vídeos informativos e estar de forma ativa nas redes sociais são estratégias-chave para aumentar a visibilidade online e construir uma reputação sólida”, afirma Priscila Ipirajá - CEO da Agência Planner.

A gestão de reputação online também se torna uma prioridade. “Monitorar ativamente opiniões e comentários dos clientes é essencial. Assim como responder de forma adequada a feedbacks negativos e investir em estratégias de SEO para otimizar a presença online nos resultados de busca”, comenta.