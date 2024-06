Check Point revela os grandes perigos cibernéticos no Brasil

Agravo no cenário de segurança cibernética Crédito: Divulgação

A Check Point Research (CPR), divisão de Inteligência em Ameaças da Check Point Software, publicou o Índice Global de Ameaças referente a maio de 2024. No mês passado, pesquisadores descobriram uma campanha de malspam orquestrada pelo botnet Phorpiex. Os milhões de e-mails de phishing enviados continham LockBit Black – baseado no LockBit3, mas não afiliado ao grupo de ransomware. Os operadores originais do botnet Phorpiex encerraram suas atividades e venderam o código-fonte em agosto de 2021. No entanto, em dezembro de 2021, a Check Point Research (CPR) descobriu que este malware havia ressurgido como uma nova variante chamada "Twizt", operando em um modelo descentralizado peer-to-peer. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em abril deste ano, a célula de integração de segurança cibernética e comunicações (New Jersey Cybersecurity and Communications Integration Cell - NJCCIC) de Nova Jersey, nos Estados Unidos, encontrou evidências de que o botnet Phorpiex, que aparece em sexto lugar no índice de Top Malware do mês passado, estava sendo usado para enviar milhões de e-mails de phishing como parte de uma campanha de ransomware LockBit3. Esses e-mails continham anexos ZIP que, quando os arquivos [.]doc[.]scr falsos eram executados, desencadeavam o processo de criptografia do ransomware. A campanha usou mais de 1.500 endereços IP únicos, principalmente do Cazaquistão, Uzbequistão, Irã, Rússia e China.

“O ransomware é um dos métodos de ataque mais disruptivos empregados por cibercriminosos. Uma vez que eles infiltram a rede e extraem informações, as opções são limitadas para o alvo, especialmente se não puderem pagar as demandas de resgate. É por isso que as organizações devem estar atentas aos riscos e priorizar medidas preventivas.” Principais setores atacados no mundo e no Brasil

Em maio de 2024, a Educação/Pesquisa prosseguiu como o setor mais atacado a nível mundial, seguido pelo Governo/Forças Armadas e pela Comunicação. 1.Educação/Pesquisa 2.Governo/Forças Armadas 3.Comunicação No Brasil, os três setores no ranking nacional mais visados por ciberataques durante o mês de maio foram:

1. Comunicações 2. Transportes 3. Governo/Forças Armadas