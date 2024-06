A Carteira de Identidade Nacional ganha prêmio e avança

A Carteira de Identidade Nacional já é usada por quase 8 milhões de brasileiros (as), ganha prêmio e avança na sociedade

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) já é utilizada por quase 8 milhões de brasileiros (as), diz o SERPRO. E comemora o prêmio de melhor novo cartão de identificação nacional no âmbito da América Latina. A premiação aconteceu na última sexta-feira, 7 de junho, em Santiago, no Chile, durante a conferência High Security Printing.

Há décadas sendo gestada e esperada, a CIN inaugura uma era com um único número para identificar qualquer cidadão (ã) prometendo mais eficácia e menos burocracia (um sonho!). A expectativa é um impacto positivo das políticas públicas, na organização estatal e um salto na implementação de serviços digitais.

Entre as novidades incorporadas na CIN, está a inclusão de um QR Code que apresenta a opção de consulta fácil e confiável pelas unidades de atendimento públicas e privadas, o uso do blockchain na garantia de segurança e privacidade e a integração com o Gov.br, entre outras vantagens