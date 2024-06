Escola de Saúde Pública lança boletim de oportunidades

Tenha acesso a um boletim com oportunidades de incentivo a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, prioritariamente em saúde

A sociedade agora conta com um novo produto tecnológico didático voltado ao fomento da Inovação em Saúde. Desenvolvido pela Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE), vinculada à Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), o “Boletim de Oportunidades” será mensal para centralizar e divulgar financiamentos, eventos e demais incentivos para projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I).



Cada oportunidade, que pode ser de abrangência nacional ou internacional, é detalhada por objetivo, recursos disponíveis, contrapartidas e requisitos. A estruturação do conteúdo se dá por sumário e legenda. A edição de estreia que você ACESSA AQUI traz oito possibilidades de incentivo, entre elas estão o Edital Mais Inovação Brasil Tecnologias Digitais, a Chamada para Apoio a Eventos Técnico-Científicos em Saúde e a Chamada Habitat de Inovação Senai – Ceará.