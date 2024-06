Artigo: A IA como mecanismo de boa prática em governança corporativa

Henrique Flôres da Contraktor Crédito: Divulgação



Por Henrique Flôres da Contraktor

Com a democratização do acesso às inteligências artificiais generativas, por via de interações conversacionais (chat), podemos vislumbrar múltiplas formas de aplicações dentro do ambiente corporativo, mormente em iniciativas ESG (Ambiental, Social e Governança). É sabido também que o termo ESG já está na ponta da língua dos profissionais dentro das companhias, todavia, há um enfoque muito maior ao contexto socioambiental, ou seja, as iniciais da sigla que representam o E e o S, se comparada à governança (o G da sigla). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Uma plausível justificativa para isso seria o posicionamento do Brasil em face do cenário ecológico global, portanto, temas como energia renovável, crédito de carbono, desmatamento e alterações climáticas estão nos holofotes. Tal como pondera Jefferson Oliveira, executivo da PwC, numa visão que tende a refletir uma percepção global, os investidores estrangeiros querem e esperam que o Brasil ofereça produtos de investimento de impacto. E faz sentido, uma vez que os produtos que promovem a preservação e regeneração de florestas, bem como aqueles relacionados a créditos de carbono, despertam grande interesse entre os fundos de investimento europeus, mas são poucos os países que têm essa capacidade, sendo assim, o mercado de capitais brasileiro tem uma oportunidade única de se destacar na oferta de ativos de impacto ambiental e social.

Na cultura e terceiro setor vemos alguns movimentos importantes, mas que ainda necessitam de adesão para uma escala ideal, a fim de suprir todas as demandas de projetos existentes, assim destacamos plataformas como a efeito.social, startup referência em captação de recursos de patrocínio através de doações de pessoas físicas para projetos incentivados e o Programa Petrobras Cultural que anualmente abre inscrições para apoio de diversos segmentos da cultura, priorizando projetos que já tem o aval do Ministério da Cultura (Rouanet) e que permitem deduções de IR. Contudo, iniciativas de Governança ainda são tímidas no mercado brasileiro, mesmo que fomentadas por orgãos como IBGC e outras comunidades de empresários e conselheiros, tais como Gonew e BoardAcademy, sobretudo quando analisamos a baixa adesão de empresas emergentes de tecnologia, conhecidas como startups e scaleups, por exemplo. O estudo da Better Governance, denominada Startups & Scale Ups - maturidade em governança, uma pesquisa que retrata o panorama do ecossistema brasileiro, demonstra que o comprometimento com o ESG ainda encontra-se em estágios de maturidade incipiente, ou seja, a governança ainda em estágio “básico”. Não obstante, a governança corporativa é o alicerce para que os demais pilares sejam construídos, tanto o ambiental, quanto o social. Podemos dizer que trata-se de uma tríade indissociável, na medida em que a governança traz consigo um conjunto de direitos e de sistemas para equilibrar os interesses dentro de um número significativo de relações jurídicas em que está inserida uma organização, a fim de garantir desempenho, competitividade e perpetuidade aos negócios.