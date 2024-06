Avatares: NVIDIA lança microsserviços de humanos digitais

FORTALEZA,CE,BRASIL,08.08.2016: Thaynara, 25anos, virou personagem de si mesma que se tounou uma celebridade criada no Snapchat. Hoje ela é considerada uma influenciadora digital com milhares de seguidores. (fotos: Tatiana Fortes/ O POVO) Crédito: TATIANA FORTES

A NVIDIA anuncia a disponibilidade geral dos microsserviços de IA generativa NVIDIA ACE para acelerar uma nova era de humanos digitais, bem como inovações avançadas da IA generativa chegando em breve à plataforma. Empresas nos setores de atendimento ao cliente, jogos e serviços de saúde são as primeiras a adotarem as tecnologias ACE para simplificarem a criação, animação e operação de humanos digitais realistas no atendimento ao cliente, telessaúde, jogos e entretenimento. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A suíte de tecnologias de IA generativa para humanos digitais NVIDIA ACE já está em disponibilidade geral e inclui:

1. NVIDIA Riva ASR, TTS e NMT – para reconhecimento automático de fala, conversão de texto para fala e tradução

2. NVIDIA Nemotron LLM – para compreensão de linguagem e geração de respostas contextuais

3. NVIDIA Audio2Face – para animações faciais realistas baseadas em faixas de áudio



4. NVIDIA Omniverse RTX – para criar peles e cabelos realistas, em tempo real com rastreamento de caminho

As novas tecnologias anunciadas são: 1. NVIDIA Audio2Gesture – para gerar gestos corporais baseados em faixas de áudio, disponível em breve

2. NVIDIA Nemotron-3 4.5B – um novo pequeno modelo de linguagem (SLM) feito especialmente para inferências com baixa latência no dispositivo para PCs com IA RTX

"Os humanos digitais vão revolucionar indústrias inteiras", afirma Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA. "Revoluções nos grandes modelos de linguagem (LLMs) multimodais e gráficos neurais – fornecidos pelo NVIDIA ACE ao nosso ecossistema de desenvolvedores – estão nos deixando mais perto de um futuro de computação conduzida por intenção, na qual interagir com computadores será tão natural quanto interagir com humanos." Um ecossistema de humanos digitais