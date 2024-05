Hostweb comemora três certificações internacionais

A Hostweb comemora ter alcançado três certificações internacionais de segurança da informação. A certificação ISO/IEC 27001 atesta a conformidade do Sistema de Gestão de Segurança da Informação da Hostweb, assegurando as melhores práticas em proteção de dados desde o provisionamento da infraestrutura física e lógica do Data Center, passando pelo fornecimento de conectividade, estrutura de rede, software e suporte corporativo envolvidos na prestação dos serviços de Data Center.

A ISO/IEC 27017 valida os controles e procedimentos da Hostweb para a proteção das informações em serviços em nuvem. Já a ISO/IEC 27018 atesta a conformidade da proteção de dados pessoais nos serviços de nuvem prestados pela Hostweb. Estas certificações são acreditadas internacionalmente pela IAF (Fórum Internacional de Acreditação) e foram emitidas pela QMS Certification, uma organização com sede nos Estados Unidos e atuação global em mais de 30 países.

A empresa declara ter trabalhado durante 14 meses a fim de se preparar para as certificações. "Foi um esforço intenso de todos os nossos colaboradores. As certificações reforçam nosso compromisso diário em oferecer segurança para todos os clientes que atendemos", destacou o gerente de sistema, Sérgio Uchôa.