ICC Biolabs seleciona startups até o dia 17 de maio

O ICC Biolabs está com inscrições abertas até o dia 17 de maio, para o Programa de Desenvolvimento de Negócios Inovadores (PDNI) - Batch 2024, que selecionará até 10 novas startups para jornadas de incubação e aceleração. No foco: soluções em Health Technology e Biotechnology, abrangendo as seguintes áreas: educação da saúde, relacionamento com pacientes, gestão, farmacêutica, gestão hospitalar, apps para a saúde, análise de dados, telemedicina, agenda de serviços em saúde, suporte à decisão clínica, werables, wellness, medtech e afins.

O edital e o formulário de inscrições do Batch 2024 estão disponíveis AQUI . Atenção aos pré-requisitos. Na Jornada de Incubação, é preciso apresentar solução, produto, serviço ou modelo de negócio inovador em uma das áreas definidas, sob o critério de caráter inovador e escalável, que esteja nas fases de ideação, validação de hipóteses ou prototipagem e esteja alinhada com os interesses da instituição e ter, no mínimo, uma pessoa dedicada à startup que deverá participar integralmente do programa de incubação, das mentorias e das diversas programações promovidas pelo ICC Biolabs.

Já na Jornada de Aceleração, os interessados devem apresentar solução, produto, serviço ou modelo de negócio inovador em uma das áreas definidas, sob o critério de caráter inovador e escalável, que apresente um mínimo produto viável (MVP) validado; e ter, no mínimo, uma pessoa dedicada ao desenvolvimento mercadológico e uma pessoa dedicada ao desenvolvimento tecnológico da startup, que deverão participar integralmente do programa de aceleração, das mentorias e das diversas programações promovidas pelo ICC Biolabs. Também é necessário ter, no mínimo, uma pessoa disponível para exercer as atividades da startup no mercado e apresentar informações financeira-contábeis quando solicitada durante o processo seletivo.