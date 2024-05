Startups de impacto ambiental tendem a ganhar holofotes?

Brasília, 14/07/2023 A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, acompanhada do presidente do ICMBio, Mauro Pires, participa do aniversário do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A tragédia no Rio Grande do Sul e a percepção de que esses desafios serão mais graves e mais constantes joga luz no papel das startups de impacto ambiental. Algumas dessas empresas estão na vanguarda da inovação sustentável, criando soluções criativas para problemas como mudanças climáticas, poluição e esgotamento de recursos naturais. Segundo uma pesquisa da Sling Hub, plataforma de inteligência de dados sobre o ecossistema de startups latino-americano, atualmente, o Brasil conta com cerca de 20 mil startups. Destas, de acordo com a Pipe.Social, 1.011 são negócios de impacto socioambiental. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para Amure Pinho, fundador do Investidores.vc, plataforma de investimento em startups, os negócios socioambientais podem ter cada vez mais visibilidade. “Isso porque, uma das principais estratégias para aumentar a evidência desse tipo de startup é comunicar claramente seu propósito e missão ambiental. Vai além de simplesmente oferecer um produto ou serviço sustentável, trata-se de contar como a empresa está contribuindo para um mundo melhor”, afirma.

Para Amure Pinho, fundador do Investidores.vc, essas startups, em busca de visibilidade, precisam atentar para os seguinte pontos:

Impacto mensurável - É fundamental que as startups de impacto ambiental apresentem métricas e dados concretos que mostrem o progresso e os resultados alcançados em termos de sustentabilidade, como relatórios transparentes sobre redução de emissões de carbono, economia de recursos naturais e melhorias na qualidade ambiental não apenas validam o trabalho da startup, mas também ajudam a construir confiança e credibilidade junto ao público.

Colaborar com parceiros estratégicos - Parcerias estratégicas com organizações ambientais, empresas comprometidas com a sustentabilidade e governos podem ampliar a visibilidade das startups de impacto ambiental. Essas alianças também podem fornecer acesso a recursos, expertise e oportunidades de escala.