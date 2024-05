GitHub Copilot Workspace: um ambiente de desenvolvimento nativo

O GitHub anuncia o Copilot Workspace, o ambiente de desenvolvimento nativo do Copilot que permite que pessoas desenvolvedoras façam brainstorming, planejem, criem, testem e executem códigos em linguagem natural - sem sair do ambiente de desenvolvimento.

O novo recurso traz uma nova experiência centrada em tarefas e aproveita diferentes agentes acionados pelo Copilot do início ao fim, permitindo controle total sobre cada etapa do processo.cO GitHub Copilot Workspace se propõe a apoiar os desenvolvedores logo no início de um projeto. Em um repositório GitHub ou em uma issue. Ao utilizar os recursos avançados do Copilot como um “segundo cérebro", as pessoas recebem assistência de IA desde a concepção inicial de uma ideia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partir daí, o Copilot Workspace traz um plano passo a passo para resolver a issue apresentada, baseado em seu profundo conhecimento da base de código e respostas a issues. O recurso oferece todas as ferramentas necessárias para validar o plano e testar o código, apresentadas de forma simplificada em linguagem natural. É Compatível com dispositivos móveis