Agenda Edu anuncia novidades

A Agenda Edu, plataforma SaaS de engajamento digital do setor educacional, anuncia nova solução de comunicação multicanal, com mensagens em tempo real e gestão de atendimento. A solução de pagamentos do app também foi aprimorada.

Disponível também módulos dinâmicos para comunicados, boletim, diário, presença, mural de fotos, eventos, atividades realizadas, quadro de horários, ficha financeira e outras ações, de acordo com suas necessidades, das turmas e dos familiares.

Após movimentar mais de 140 milhões de reais em 2023, outra novidade do SuperApp Agenda Edu é a área de Pagamentos Digitais que foi integrada a solução da Bemobi (BMOB3), empresa líder no setor de pagamentos recorrentes no Brasil e que já atende 7 das 10 maiores empresas de serviços recorrentes do país, incluindo gigantes dos setores de telecomunicações, distribuição de energia e educação. A Bemobi adquiriu a Agenda Edu no fim de 2023.

A Agenda Edu ainda oferece parcelamento de mensalidades em 24x, cobranças recorrentes e automáticas de mensalidades, recebimento por PIX, boleto e cartão de crédito.