Solar Coca-Cola lança Decola Tech exclusivo para mulheres

Lançada a terceira edição do programa de estágio da Solar Coca-Cola. É o Decola Tech, que anuncia vagas para jovens de Fortaleza (CE), com oportunidades exclusivas para mulheres. As inscrições já iniciaram AQUI e se estendem até 24 de maio. As vagas são direcionadas para o núcleo da jornada de transformação digital da Solar na sede corporativa da fabricante, em Fortaleza. As áreas de tecnologia da empresa têm, inclusive, ajustado o foco para o ano de 2024 a fim de unir infraestrutura e usabilidade nas entregas de serviços. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “O nosso programa de estágio, além de ser uma oportunidade especial de carreira e aprendizado, sobretudo para quem está começando, é a materialização de um propósito que fala sobre transformar realidades, nesse caso, impulsionando a equidade de gênero numa área historicamente ocupada por homens”, destaca Hallyson Bezerra, gerente de Atração e Cultura da Solar Coca-Cola.

Antônia Luana que hoje é Analista de Marketing na Solar entrou na empresa por meio do projeto, tendo estagiado na área em que hoje atua. “No Decola eu desenvolvi habilidades importantes que me ajudaram a amadurecer profissionalmente, além de proporcionar muito conhecimento na prática e a possibilidade de conhecer novas áreas. Afirmo com propriedade que essa é uma daquelas oportunidades que a gente não pode deixar passar. Uma jornada intensa de aprendizado e crescimento”, destaca a colaboradora. Pré-requisitos Para participar do Decola Tech é preciso ter matrícula ativa em uma instituição de ensino superior, além de ter concluído 50% do período integral do curso. Todos os cursos superiores, incluindo tecnólogo, estão qualificados para participarem do programa. Contudo, algumas áreas exigem qualificações específicas.

Em caso de dúvida se o curso é correlacionado ou não com as áreas do Decola, é necessário entrar em contato com a instituição de ensino e se informar sobre a elegibilidade do segmento nos critérios de estágio. A idade mínima para participar do programa é de 18 anos, não havendo idade máxima de candidatos, desde que cumpram os demais requisitos do programa. Não é necessário experiência prévia para se inscrever no Decola. É importante que o estagiário tenha disponibilidade para cumprir seis horas diárias. Os contratos possuem um ano de duração, podendo ser renovados por mais três meses, desde que o estagiário mantenha-se vinculado a uma instituição de ensino superior e tenha um bom desempenho na companhia. Passo-a-passo para a decolagem Para alavancar ainda mais as oportunidades de emprego e desenvolver os novos talentos, nesta edição, o Decola traz aperfeiçoamentos na jornada e na trilha de desenvolvimento do estagiário, impulsionando o preparo e disponibilidade para efetivação. O processo seletivo será composto por cinco grandes etapas, entre online e presencial, que são eliminatórias (inscrições, testes online, vídeo de apresentação, dinâmicas de grupo e entrevista). Cada uma delas possui o objetivo de avaliar alguma habilidade ou comportamento necessário para a área escolhida. No momento da inscrição, além da escolha da localidade, os candidatos deverão selecionar duas áreas de interesse. Para alocação da área final, a Solar deverá avaliar as opções escolhidas, as vagas abertas, os perfis dos candidatos e o match com as áreas.

É possível acompanhar as etapas do processo através do perfil na plataforma Gupy, e toda a comunicação será feita via e-mail. Qualquer mudança nessas previsões podem ocorrer e serão comunicadas nas páginas e publicações oficiais da Solar Coca-Cola. O candidato receberá por e-mail todas as informações sobre etapas e datas do processo seletivo, caso seja selecionado a avançar no processo. A previsão de entrada dos novos estagiários do Programa Decola é para agosto de 2024. Benefícios