Time Two Coffee: um café e uma conversa

“Através de uma conversa virtual de uma hora, o tempo de um cafezinho, a pessoa recebe orientações, aprende, transforma dúvidas em decisões assertivas e faz desse momento cheio de experiências uma atitude que pode mudar sua vida”, explica André Ribeiro, multiempreendedor do mercado financeiro, construção e tecnologia há mais de 20 ano, e fundador e diretor da Time Two Coffee.

A Time Two Coffee é uma startup que criou um movimento para reunir pessoas que se ajudam mutuamente por meio de conversas e aconselhamentos com grande experiência de vida e em suas áreas de atuação profissional.

“Somos um ambiente seguro para compartilhar experiências, seja sobre a vida pessoal ou profissional, e encontrar soluções. E a responsabilidade social também faz parte da nossa conversa, criamos uma verdadeira rede de apoio mútuo, quem pede ajuda também ajuda, já que a empresa é um negócio social e parte do valor é revertido para instituições”, destaca André. “Nossa meta de doação/mês para o Ceará, em 2024, é de R$60.000,00. Essa é uma oportunidade de ajudar a fortalecer e divulgar o trabalho de instituições, garantir doações e gerar uma conexão de amor ajudando quem tanto precisa”, complementa.

O interessado entra na plataforma e agenda um café com a pessoa desejada, com duração de uma hora, durante o qual podem levar suas dúvidas e questionamentos e recebem orientações, ouvem exemplos de vida e conhecem mais sobre o assunto de interesse a partir da vivência de quem passou por situações semelhantes. As dúvidas podem ser transformadas em decisões assertivas para a vida pessoal e profissional.

“É importante reforçar que não se trata de um processo terapêutico ou de mentoria. O que pretendemos é dar a oportunidade para as pessoas se conectarem e conversarem com figuras que muitas vezes são de sua admiração, mas estão distantes do seu universo social, mas podem ajudá-las nas suas necessidades. Na Time Two Coffee apenas um café separa as pessoas do profissional de referência que elas sonham ser ou que gostariam de conhecer”, conclui André Ribeiro.