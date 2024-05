Vivo lança movimento contra assédio às mulheres nos jogos online

A Vivo anuncia o movimento "Não mexe com as princesas". A proposta combate o assédio na comunidade, que atinge mais da metade do público feminino globalmente e vem afastando-as de jogos e plataformas online.

Diante dessa realidade, a marca dá continuidade as iniciativas já realizadas no passado no território de e-sports e equidade de gêneros com uma nova discussão sobre o tema e disponibiliza ferramentas de proteção para as mulheres gamers, resgatando imagens de princesas clássicas dos contos de fada para serem ícones dessa batalha.

“Acreditamos que novos tempos pedem novas discussões e, quando vemos o dado alarmante de que 77% das mulheres gamers já sofreram algum tipo de abuso enquanto jogavam, entendemos que é preciso usar nossa força enquanto marca de tecnologia para ajudar a mudar essa realidade”, afirma Marina Daineze, diretora de Marca da Vivo.