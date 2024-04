Uma exposição interativa sobre água e meio ambiente 

A iniciativa é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, produzida pela 3 Apitos. O patrocínio é do Instituto Aegea e Ambiental Ceará, com apoio da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). O apoio local é da Prefeitura Municipal e Secretaria de Cultura e Turismo de Horizonte. A mostra segue o tema “Ciclo da água e sua importância para a vida humana e de todos os seres vivos”, estimulando os visitantes a despertar a atenção para a sustentabilidade e a preservação dos recursos hídricos de forma lúdica.

Em Horizonte, o caminhão estará na Praça do Zumbi e as visitas nos dias 11 e 12 abril serão restritas às turmas escolares e mediante agendamento prévio com a Secretaria de Educação do município. Já nos dias 13 e 14, a visitação é aberta ao público geral, das 16h às 20h. À noite, acontece a exibição dos curta-metragens, também com acesso gratuito.

Cronograma



Horizonte

11 a 14 de abril