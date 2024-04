Golpes digitais no Imposto de Renda

No Brasil, a Receita Federal informa e orienta constantemente sobre as fraudes e os golpes em que os cibercriminosos tentam se passar pelo órgão, falsificam aplicativo da declaração do IRPF, enviam e-mails de phishing. No último dia 3 de abril, a Receita Federal alertou também a respeito do golpe do "Erro na Declaração do Imposto de Renda".

“Já avistamos a formação de um tsunami de fraude fiscal. Os cibercriminosos estão aproveitando a IA, esquemas avançados de phishing e até mesmo QR codes para enganar as pessoas e ‘sacar’ suas restituições do IR”, alerta Fernando de Falchi, gerente de Engenharia de Segurança da Check Point Software Brasil.

Com o retorno do malware Qbot, principalmente no Brasil cujo índice de impacto foi de 14,76% contra as organizações no país, quase três vezes mais que o impacto global (3,39%), é preciso ter cada vez mais atenção aos golpes digitais. O Qbot evoluiu para um serviço de entrega de malware para roubo de credenciais usado para diversas atividades cibercriminosas, incluindo ataques de ransomware e distribuição por meio de campanhas de phishing. Além disto, uma organização no Brasil está sendo atacada por várias ciberameaças em média 1.770 vezes por semana nos últimos seis meses (outubro 2023 a março 2024), em comparação com 1.155 ataques por organização globalmente.