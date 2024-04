58% das empresas na América Latina já possuem iniciativas de IoT

A adoção de tecnologias de internet das coisas (IoT) vem crescendo rapidamente, ao longo dos últimos anos, na América Latina. Isso é o que revela a 6ª edição do IoT Snapshot, estudo da Logicalis divulgado na semana do Dia Mundial da IoT, 9 de abril, e que apresenta um panorama da adoção da tecnologia no mercado latino-americano.



De acordo com a pesquisa, a presença de soluções em produção ou PoC (prova de conceito) envolvendo IoT nas empresas latino-americanas saltou de 31% em 2019 para 58% em 2023. Isoladamente, na América Hispânica, 61% das organizações respondentes já possuem pelo menos uma iniciativa de IoT, com um crescimento de 14 pontos percentuais se comparado com 2021. No Brasil, a comparação entre os dados de 2021 e 2023 indicam uma tendência de estabilidade no uso da tecnologia, com 56% das companhias adotando IoT em 2023 frente a 57% em 2021.

Em sua sexta edição, o estudo IoT Snapshot investigou o mercado latino-americano para traçar um retrato da maturidade em relação à adoção de soluções entrevistando, entre setembro e novembro de 2023, 246 executivos, divididos da seguinte forma: Brasil (125), Argentina (21), Chile (18), Colômbia (37) e México (45). Além disso, outros 12 executivos de diversos segmentos foram entrevistados em profundidade, em uma abordagem qualitativa.