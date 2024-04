Hapvida NotreDame Intermédica ganha Prêmio Referência em Dados Brasil

Projeto de identificação de pacientes crônicos da Hapvida NotreDame Intermédica é vencedor do Prêmio Referência em Dados Brasil 2024

A iniciativa reconhece iniciativas que utilizam dados de maneira inovadora, de forma que contribuam para o desenvolvimento da sociedade e da economia. Após a votação pública, os cases passam por uma banca avaliadora. Nesse caso, o profissional de dados concorreu com mais 27 candidatos.

Ronaldo Lage Pessoa, Tech Lead de Data Science da Hapvida NotreDame Intermédica, é o vencedor do Prêmio Referência em Dados Brasil 2024, promovido pela Cognitivo AI. O projeto “Uso de LLM (Large Language Model) para Diagnóstico de Doenças Crônicas” apresentado pelo colaborador foi o escolhido.

Ronaldo Pessoa explica que atuou na base de dados das consultas eletivas, exames e procedimentos do grupo. Na sequência, a equipe de captação criou uma lista de priorização com informações sobre quais doenças crônicas (diabetes, dislipidemia, hipertensão e cardiopatia) os pacientes tinham e a classificação de risco. Por fim, os casos foram direcionados para o programa de medicina preventiva adequado, no qual foi feita a indicação de tratamento nas linhas de cuidados especiais da Hapvida NDI.

“Esse reconhecimento é a consolidação de um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de um ano e reafirma o compromisso da Hapvida Notredame Intermédica com a inovação e a melhoria da qualidade assistencial”, reforça o Head de Dados e Analytics, Renan Assunção.