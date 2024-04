Grande confusão: veredas

Mas ao falar no caminho comunicacional, temos um problema e precisamos ser claros. Porque a comunicação executada pelas redes sociais é um lócus, ou um pântano, onde o algoritmo privado esconde assuntos ou cria câmaras de eco, potencializando necessidades e sentimentos que atendem a interesses que ultrapassaram a esfera comercial, para atuar diretamente no acesso ao poder.

Para a discussão jurídica acerca do exagero ou não do Ministro do STF, Alexandre de Moraes, não me atrevo. Sobre a postura do bilionário querendo ampliar seus negócios, não há novidade. O mundo está cheio deles. Sobre o caminho político: todo debate exala oportunidade. Até aquele extremado. Porque a maturidade para reagir a provocações e agressões, além de agir da forma correta, demanda tempo para o devido preparo.

A atuação algorítmica é subterrânea, perigosa, e faz com que gente inteligente defenda com ranger de dentes assuntos então pacificados como a mera necessidade de uma vacina. O núcleo desse debate, não se deixe enganar, está no limite do direito de uma empresa transnacional rodar seu software em diversos países sem respeitar a soberania local ou, pior, posicionando-se politicamente contra leis e instituições nacionais.

Vou insistir: a discussão nada tem a ver com liberdade de expressão. Tem a ver com poder e soberania. Não mais se disputa o usufruto da praça, mas o domínio do comportamento global.

Quando se entendeu que a raiva alheia é uma seiva e potencializando-a, dosando-a, manipulando-a, se controla o ímpeto do eleitor, da eleitora, vendeu-se o malfeitor perigoso junto com o benfeitor estóico capaz de nos livrar de perigos e inimigos que não sabíamos existir.