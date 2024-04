Serpro lança nuvem 100% brasileira

Serpro lança solução em nuvem para o governo e fala em "única nação com nuvem 100% soberana no hemisfério sul"

Uma solução de armazenamento e operabilidade com novos padrões em segurança de dados e autonomia digital para as instituições públicas brasileiras. Trata-se de uma Nuvem de Governo com todas as suas funcionalidades nas nuvens comerciais. O Brasil passa a ser a única nação com nuvem 100% soberana no hemisfério sul.



“A Nuvem de Governo será a garantia de que os dados da população brasileira e os dados governamentais estarão em ambiente protegido, não apenas para a guarda, mas para proporcionar o cuidado e o tratamento dessas informações, uma nuvem 100% soberana em território nacional. Os dados estarão em ambiente 100% controlado pelo Serpro, no ambiente de São Paulo e de Brasília”, detalhou o diretor-presidente do Serpro, Alexandre Amorim.

A solução oferece uma série de vantagens estratégicas para organismos públicos, com destaque para a garantia de soberania nacional, uma vez que os dados são mantidos integralmente dentro das fronteiras do país, nos data centers da estatal. Isso elimina riscos associados à transferência internacional de dados e assegura total conformidade com as regulamentações nacionais.