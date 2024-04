Logtech Freto anuncia captação de R$ 12,3 milhões

Freto se apresenta como o Uber das cargas rodoviárias. A transportadora digital declara mais de 180 mil caminhoneiros qualificados e aptos a fretar no aplicativo, "conectando as cargas mais adequadas a cada tipo de veículo pesado". É uma grande ideia.

Fundada em 2018, a empresa diz ter movimentado mais de 100 milhões de toneladas em mais de 3,6 milhões de viagens, que correspondem a R$ 13 bilhões em fretes efetivamente contratados - dentro deste processo assumem com tecnologia todas as etapas da logística.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Continua, "99,4% das entregas acontecem de forma efetiva, com suporte e atendimento ao cliente (24/7), possibilitando, ainda, a liberação dos veículos em 1h. Além disso, trabalham com motoristas e veículos 100% homologados, cumprindo, inclusive, as regras do Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR). Outro ponto importante é que eles reduzem até 20% os custos de frete e contam com uma inteligência de rotas".